شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عُمان بـ1.67 دولار للبرميل ليسجل 62.41 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان، اليوم الخميس، تسليم شهر ديسمبر القادم 62.41 دولار للبرميل.

وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ 1.67دولار للبرميل، مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء الذى بلغ 60.74 دولار للبرميل وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

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يذكر أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر نوفمبر المقبل بلغ 61 دولار، و81 سنتًا للبرميل مرتفعًا بمقدار دولارين وثلاثة عشر سِنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر الجاري.

وكان وزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول من خارجها من ضمنها روسيا قد اتفقوا خلال شهر یولیو الماضي على تمدید قرار خفض الإنتاج لفترة إضافیة مدتھا تسعة أشھر تنتھي بحلول 31 مارس 2020.