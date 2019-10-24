شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة زهرة الواحة يُوصي بتوزيع 75 هللة للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 11.25 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 15 مليون سهم، بحصة تبلغ 75 هللة للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 7.5%.
ووفقاً للبيان، ستكون الأرباح مستحقة لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثانى يوم تداول يلى يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة وسوف يعلن عن تاريخ انعقاد الجمعية العامة لاحقاً.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت اليوم عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 34.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 21.6مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة زيادة بلغت 58%.
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