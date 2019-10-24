شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح زهرة الواحة ترتفع 57% بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة زهرة الواحة للتجارة، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 57.36% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 14.97 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 9.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 19.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 14.09 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 3.8% إلى 147 مليون ريال في الربع الثالث مُقابل إيرادات بلغت 141.57 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 34.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 21.6مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة زيادة بلغت 58%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 19.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.1 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة زيادة بلغت 59.3%.

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