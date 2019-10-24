شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. الانتهاء من إصدار صكوك دولية بـ 2.5 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة المالية السعودية، عن انتهائها من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثالث للصكوك السيادية.

وبحسب بيان الوزارة على موقعها، تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي 2.5 مليار دولار أمريكي، لصكوك تُستحق في شهر أكتوبر عام 2029، بسعر عائد يعد الأدنى لإصدارات المملكة لمدة 10 سنوات.

ويعد الإصدار ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي جزءا من التزام وزارة المالية بتطوير أسواق الدين وأدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقالت الوازرة، في بيانها، إن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب وصل إلى أكثر من 13 مليار دولار، وتجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف إجمالي الإصدار.

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وأضافت المالية، أن ذلك يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعتبر قوة استثمارية عالمية لما يمثله من ملاذ آمن لمستثمري الدخل الثابت. وتوقعت الوزارة أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 29 أكتوبر الجاري أو في تاريخ مقارب له.

وتم تعيين كل من بنك جي بي مورجان، وستاندارد تشارتد، والجزيرة كابيتال من قبل مكتب إدارة الدين العام كمديري الإصدار. لافتا إلى أنه سيتم إدراج الإصدار في سوق لندن للأوراق المالية.

وفي مطلع يوليو الماضي، أصدرت المملكة العربية السعودية سندات مقومة باليورو للمرة الأولى في تاريخها على شريحتين لآجال تتراوح بين 8 و20 عاما.

وكان فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين في السعودية، قد صرح في وقت سابق بأن المملكة ستطرق أسواق السندات الدولية بصفة منتظمة في المستقبل، وتخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) بالدولار قبل نهاية العام الحالي.