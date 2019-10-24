شكرا لقرائتكم خبر عن "الأراضي البيضاء": 2.8 مليون ريال لتطوير مشروع إسكاني جديد بمكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن صرف 2.8 مليون ريال، لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية بمشروع إسكان محافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أوضح البرنامج أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وبين البرنامج أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية.

وأكّد البرنامج أن هناك خطة متكاملة لصرف الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان.

وأشار البرنامج إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، علماً بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشاريع.

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يشار إلى أن وزارة الإسكان السعودية نجحت الشهر الماضي في تحصيل 45% من أوامر السداد "الفواتير" للأراضي البيضاء، في كلٍّ من الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة.

ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض.

وكانت وزارة الإسكان، قد قدرت إجمالي الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم في مدينة مكة المكرمة في مرحلتها الأولى، بنحو 2.3 مليون متر مربع حتى الآن، وذلك خلال شهر من بدء التسجيل في النظام للأراضي.

وأكدت الوزارة أن هناك تجاوبا كبيرا من قبل أصحاب الأراضي في مكة المكرمة، معتبرة أن هذا الرقم مشجع مقارنة بفترة التسجيل، ولافتة إلى أن انتهاء التسجيل سيكون مع بداية ذي القعدة من العام الهجري الجاري.