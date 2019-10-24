شكرا لقرائتكم خبر عن 15% ارتفاع بإصدارات السندات والصكوك بالشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل معدل نمو إصدارات السندات والصكوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 15% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، على أساس سنوي.

وأوضح تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن أسواق الدخل الثابت شهدت انتعاشاً في الربع الثالث من 2019.

وبين التقرير، أن مجموع ما اقترضته كيانات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل سندات وصكوك- بلغ 32.3مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري.

ووصل مجموع الإصدارات في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019 ما يساوي 92.6 مليار دولار، بزيادة تعادل 15 %مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

ونوه التقرير، على أن الاكتتابات حظيت بتغطية جيدة في السوق الأولية بالرغم من التوترات الإقليمية.

وأرجع التقرير، الأداء الجيد سوق السندات والصكوك بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة إلى اعتماد البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى سياسات أكثر مرونة على خلفية تباطؤ النمو وتراجع معدل خلق فرص العمل.

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وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مرتين في الربع الثالث. وتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن تقليص حجم ميزانيته بسبب تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتدني معدلات التضخم، فضلاً عن سعيه للتخفيف من أثر الحرب التجارية الدائرة.

وذكر التقرير، أن الأسواق تتوقع خفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة مرة أخرى في أكتوبر بواقع ربع نقطة مئوية.

وفي الوقت نفسه، استمر البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة الأساسي أكثر إلى الجانب السلبي وأعاد تنشيط برنامج "التيسير الكمي" من أجل تنشيط النمو الاقتصادي، وهو ما ترك معظم السندات الحكومية عالية الجودة في أوروبا تتداول بعوائد سلبية.

وأشار التقرير إلى أنه بفضل اعتماد سياسات نقدية أكثر مرونة حول العالم، شهدت أهم مؤشرات العائد الثابت ارتفاعاً في الربع الثالث.

وسجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعاً تراوح ما بين 5 إلى 20 نقطة أساس في الربع الثالث، مما فتح المجال أمام مؤشرات أسواق السندات الإقليمية كي تتفوق على نظيرتها العالمية ذات التصنيف المماثل.

ويشار إلى أنه بنهاية الربع الثالث من 2019، اتجهت معظم البنوك المركزية في منطقة مجلس التعاون الخليجي –باستثناء الكويت –إلى خفض أسعار فائدتها تماشياً مع الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يعتبر بمثابة نتيجة طبيعية لنظم ربط العملات المطبقة.