شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المحاسبة الكويتي يحذر من استنزاف أصول صندوق سيادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حذر ديوان المحاسبة الكويتي وهو هيئة رقابية، في تقرير حديث من سحب المزيد من صندوق الاحتياطي العام، ودعا إلى إصلاحات اقتصادية للحد من اعتماد الحكومة على إيرادات النفط.

وأضاف أن أصول صندوق الاحتياطي العام تراجعت 5.4% إلى 22.88 مليار دينار كويتي (75.45 مليار دولار) في الربع الثاني من 2019، بحسب وكالة رويترز.

وفي يوليو الماضي، أظهرت بيانات أعلنتها وزارة المالية الكويتية، عجزاً فعلياً قدره 1.29 مليار دينار أو ما يعادل 4.24 مليار دولار، في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، بانخفاض 83% عن المقدر في مشروع الموازنة، و60% عن السنة المالية السابقة.

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وبلغت المصروفات الفعلية 21.849 مليار دينار، بانخفاض 4% عن مشروع الموازنة، في حين بلغت الإيرادات 20.558 مليار دينار، مرتفعة 36% عن المشروع، وبلغت الإيرادات النفطية 18.428 مليار دينار.

وتستقطع الكويت 10% سنوياً من إيراداتها لصالح صندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة الكويت.

وقالت وزارة المالية إن عجز الميزانية بلغ 3.346 مليار دينار بعد استقطاع الـ10%.

وشكلت الرواتب وما في حكمها والدعم 75% من إجمالي المصروفات، بواقع 11.45 مليار دينار للرواتب وما في حكمها و4.88 مليار دينار للدعم.