شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات عدد من شركات الأبحاث لأرباح شركات بالسوق السعودي في الربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص - أخبار اليوم: أعلنت حتى الآن خمس من شركات الأبحاث السعودية عن توقعاتها لأرباح عدد من الشركات المدرجة بالربع الثاني من العام 2019 والتي بدأت الشركات منذ أيام قلائل في الإعلان عنها.

وحسب إحصائية جمعها موقع "أخبار اليوم" وصل متوسط توقعات شركات الأبحاث الخمسة لأرباح 65 شركة مدرجة وتحت تغطية شركات الأبحاث إلى 24.79 مليار ريال مقابل 30.61 مليار ريال حققتها تلك الشركات في الربع الثالث وبنسبة تراجع 19%.

وعلى مستوى القطاعات نجد أن متوسط تلك التوقعات يشير إلى تراجع في قطاع البنوك بنسبة 6%، حيث بلغ متوسط توقعات شركات الأبحاث لعشرة من البنوك المدرجة 11.22 مليار ريال مقابل 11.94 مليار ريال في الربع الثالث من 2018.

كما يشير متوسط التوقعات إلى نمو أرباح 11 من شركات الأسمنت إلى 541.4 مليون ريال مقابل 28.3 ملايين ريال فقط في الربع المقابل.

كذلك تشير التوقعات إلى نمو أرباح 3 من شركات الاتصالات بنسبة تصل إلى 17.5% حيث يشير متوسط التوقعات إلى تحقيق الشركات الثلاثة إلى 3.13 مليار ريال مقابل 2.66 مليار ريال بالربع المقابل.

بينما وفي شركات قطاع البتروكيماويات يشير متوسط التوقعات إلى تراجع أرباح 9 من شركاته بنسبة 62% بقيادة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" والتي تشير التوقعات إلى تراجعها في المتوسط إلى 2.16 مليار ريال وبنسبة تراجع 64.5% مقابل أرباحها بالربع المقابل البالغة 6.09 مليار ريال.

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ونرصد بالجدول التالي توقعات خمس من شركات الأبحاث السعودية لعدد من الشركات المدرجة مرتبة من الأعلى إلى الأقل من حيث حجم الأرباح:

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