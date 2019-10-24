الاقتصاد

أوامر ملكية بالسعودية من ضمنها إعفاء وزيري الخارجية والنقل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر ملكية بالسعودية من ضمنها إعفاء وزيري الخارجية والنقل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم عدداً من الأوامر الملكية، والتي تضمنت إعفاء وزيري الخارجية والنقل وتعيين عدد من المسئولين في الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني، ومكتب إدارة البيانات الوطنية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية تضمنت الأوامر الملكية إعفاء إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

Advertisements

وإعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل .

كما اشمتلت الأوامر الملكية على تعيين عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، وتعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

كذلك اشتملت الأوامر الملكية على تعيين عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة، وتعيين طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوامر ملكية بالسعودية من ضمنها إعفاء وزيري الخارجية والنقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا