شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر ملكية بالسعودية من ضمنها إعفاء وزيري الخارجية والنقل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم عدداً من الأوامر الملكية، والتي تضمنت إعفاء وزيري الخارجية والنقل وتعيين عدد من المسئولين في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني، ومكتب إدارة البيانات الوطنية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية تضمنت الأوامر الملكية إعفاء إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

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وإعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل .

كما اشمتلت الأوامر الملكية على تعيين عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، وتعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

كذلك اشتملت الأوامر الملكية على تعيين عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة، وتعيين طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.