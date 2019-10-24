شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أوريدو الكويتية ترتفع 55% بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (اوريدو)، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحها 55% خلال العام الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

ووفقاً لبيان للشركة بلغ صافي الأرباح 6.2 مليون دينار كويتي مقابل صافي أرباح بلغت 4 مليون دينار كويتي في الربع المقابل من العام 2018.

وجاء نمو الأرباح على الرغم من تراجع إيرادات الشركة بالربع الثالث 2019 إلى 159.7 مليون دينار كويتي مقابل 161 مليون دينار وبنسبة تراجع 1%.

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وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 23.5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 16.2 مليون دينار كويتي في الفترة المقابلة من العام 2018، وبارتفاع نسبته 45%.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 470 مليون دينار بالأشهر التسعة الأولى من 2019 مقارنة بإيرادات بلغت 502.4 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبنسبة تراجع 6%.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 17.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 12.23 مليون دينار في النصف المقابل من العام 2018.