شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح البنك السعودي للاستثمار تتراجع 10% بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للبنك السعودي للاستثمار، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع أرباحه 9.78% خلال العام الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 311.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 345.7 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن تراجع الأرباح في الربع الثالث من العام الجاري يرجع بشكل أساسي إلى الارتفاع في مخصصات الزكاة وضريبة الدخل، فيما ارتفع الدخل قبل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 11.1%.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 566.1 مليون ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 596.5 مليون ريال خلال الربع المقابل، وبنسبة تراجع 5%.

Advertisements

وحقق البنك صافي أرباح بلغ 308.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1,028.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.

وكان البنك قد حقق صافي خسائر بلغ 3.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 682.8 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2018.

أخبار وتقارير ذات صلة:

تطور نتائج أعمال الشركات المدرجة بالسوق السعودية في آخر 6 فصول