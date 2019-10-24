شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحاً 3.97 نقطة ليغلق عند مستوى 2784.11 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 158.3 مليون سهم محققة ما قيمته 200.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2210 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 16 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

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وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.67%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.26%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.13%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.15%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 1.99%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.15%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3%.