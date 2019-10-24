شكرا لقرائتكم خبر عن "الصوت والضوء" تطلق اللغة الصينية فى أبو سمبل وفيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، من الأعمال الفنية الخاصة بإدخال اللغة الصينية لعروض الصوت والضوء بمنطقتى فيلة وأبوسمبل كإحدى اللغات الأساسية التى يقدم بها العرض ليصبح عرض الصوت-والضوء مقدم بشكل حى بتسعه لغات.

وذكر بيان الشركة، أن هذا التطور يأتى في إطار خطة الشركة فى فتح أسواق سياحية جديدة كالسوق السياحى الصينى والذى يعد من أكبر الأسواق الوافدة للمقاصد السياحية المصرية.

وأكد محمد عبد العزيز، رئيس الصوت والضوء إن الشركة انتهت من ادخال اللغة الصينية بمنطقتى أبوسمبل وفيله، لأول مرة فى تاريخ الصوت والضوء حيث تم تسجيل العرض بالتعاون مع المخرج السينمائى شريف مندور فى مدينة الإنتاج الإعلامي ببكين فى استوديوهات يونيفرسال العالمية بأحدث الأساليب التقنية وبالاستعانة بأشهر وأكبر نجوم السينما والإذاعة الصينية.

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وأضاف عبد العزيز إنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم إطلاق أول عروض للصوت والضوء باللغه الصينيه بمنطقتى فيله وأبو سمبل لتصبح مناطق الصوت والضوء ناطقة باللغة الصينية.

كما اشار عبد العزيز إن عمليه إدخال لغة لعروض الصوت والضوء أمر ليس بهين فقد احتاج مجهودات كبيرة لانجازه فى فترة وجيزة وذلك لأن له مراحل كثيرة لاخراجه فى النهاية بنفس قيمة وجمال باقى العروض باللغات الأخرى.

جدير بالذكر إنه قد تم إدخال اللغه الصينيه لعروض الصوت والضوء بمنطقتى الهرم والكرنك مع بداية هذا العام كإحدى اللغات الأساسية ويقدم العرض الصينى الآن بمنطقة الهرم يوم الأحد الساعة الثامنة مساء وفى منطقة الكرنك يوم الجمعة الساعة التاسعة مساء.