شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية اللبنانية لرجال الأعمال": إعداد أجندة لتعزيز التجارة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عشاء عمل على شرف السفير ياسر علوى بمناسبة توليه سفيرا جديدا لمصر فى لبنان.

وحضر اللقاء السفير على الحلبى سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير أحمد البديوى، فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور نجاد شعراوى أمين صندوق، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة، وعدنان شاتيلا ومروان زنتوت رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية، عمر بلبع لجنة العلاقات والإعلام، محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة.

كما شارك فى اللقاء السفير علاء رشدى مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، العميد مجدى الحجار الملحق العسكرى لدى السفارة اللبنانية، محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك عوده مصر، نور عطوى الملحق الاقتصادى لدى السفارة اللبنانية، والقنصل إبراهيم شرارة ولمياء مختار مساعد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ولفيف من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، وعمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية.

وأعلنت الجمعية، أنه تم الاتفاق بين الجمعية والسفير المصرى الجديد فى بيروت وسفارة لبنان بالقاهرة على إعداد أجندة تتضمن كل المقترحات والأفكار بين رجال الأعمال فى البلدين لترجمة العلاقات القوية بين القطاع الخاص والحكومة إلى نتائج ملموسة فى إحداث طفرة فى مجالات التجارة والاستثمار.

ومن جانبه أكد السفير ياسر علوى سفير مصر الجديد فى بيروت، أنه سيعمل على خدمة العلاقات المشتركة بين البلدين، وكافة أوجه التعاون الاقتصادى والاستثمارى وستجدوننى صديقا للقطاع الخاص فى لبنان".



اجتماع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مع السفير مصر بلبنان الجديد

وأضاف "علوى"، أن علاقات الصداقة والتوافق الكبير بين البلدين تعزز من العلاقات الاقتصادية خاصة ونحن نستعد لانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين.

Advertisements

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا أكثر مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لزيادة التبادل التجارى والاستثمارات فى البلدين، ورحب بأى مقترحات تخدم المصالح المشتركة.

وأشاد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بدور الدبلوماسية المصرية اللبنانية فى تعزيز أوجه التعاون لخدمة الاقتصاد والتنمية فى البلدين.

وأكد فوزى، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون مع سفراء البلدين لتحقيق طفرة فى العلاقات الاقتصادية وتعزيز حجم التبادل التجارى وجذب الاستثمارات المشتركة.

وقال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن القطاع الخاص اللبنانى سعيد باختيار السفير ياسر علوى ليكمل مسيرة من سبقوه من رموز العمل الدبلوماسى خاصة وأنه كان قنصل لمصر فى بيروت.



ياسر علوى سفير مصر لبنان

وأضاف حدرج، أن الجمعية المصرية اللبنانية تتطلع لدور أكبر للدبلوماسية فى تنمية العلاقات الاقتصادية وأن تكون المرحلة المقبلة أكثر فاعلية بين البلدين.

وأكد أن الجمعية تفتح حوار مفتوح مع السفارة المصرية فى بيروت وسفارة لبنان فى القاهرة لنضع معا رؤية موحدة تتضمن تحديدا لكل المشاكل والتحديات والحلول المقترحة للوصول إلى خريطة طريق لعمل طفرة حقيقية ونموا ملموس على مسار التجارة والاستثمار المشترك.