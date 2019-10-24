شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 24-10-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 24-10-2019، فى سوق الصاغة بمصر، بمستهل تعاملات اليوم، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجاً فى مصر 670 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم فى مصر: عيار 18 سجل 575 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل 670 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 765 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5360 جنيها.

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أوقية الذهب 1489 دولارا.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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