شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار زيوت الطعام اليوم.. اللتر يبدأ من 14جنيها ويصل إلى 25 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
وقال عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار زيوت الطعام انخفضت لعدة عوامل أهمها زيادة المعروض في الأسواق وأيضا انخفاض سعر الصرف لأكثر من مرة هذا العام مما أدى إلى انخفاض أسعار زيت الطعام.
وأكد حامد لليوم السابع أن أسعار السلع التمونية مستقرة داخل الأسواق، مشيدا بالدور الذ قدمته الدولة في توفير كميات كبيرة من المعروض ما أدى إلى ضبط السوق وعدم رفع الأسعار على المواطنين.
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