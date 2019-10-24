شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع مصرى روسى بمجال تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية والان مع تفاصيل الخبر
وحضر التوقيع النائب الأول لوزير التنمية الاقتصادية الروسى ونائبة وزير الزراعة الروسى والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال التصنيع المشترك بالسوق المصرى والتصدير لأسواق الدول الإفريقية وذلك من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية وانشاء مصانع منتجات الزيوت النباتبة والتعاون في مجال زراعة الحبوب المحتوية علي الزيوت للإنتاج والاستهلاك المحلي والاندماج فى سلسلة توريد الزيوت النباتية العالمية واستحداث خط لمنتجات الألبان البديلة القائمة على النباتات، إلى جانب انشاء صومعة حبوب لتخزين 2 مليون طن سنوياً.
كما نص الإتفاق على التعاون بين الجانبين في مجالات نقل الخبرات وتبادل الخبراء وتنمية الموارد البشرية وتنمية سلاسل التوريد إلى جانب مجالات نقل التكنولوجيات المتطورة وتوريد الآلآت والمعدات.
وفى هذا الإطار وزير الصناعة أن توقيع هذا الاتفاق يأتي كنتيجة مباشرة لزيارة الرئيس السيسى الحالية لدولة روسيا وكذا تتويجاً للعلاقات المتميزة التي تربط القطاع الخاص المصرى والروسى خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية وحكومتى البلدين بأهمية تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بما يسهم في احداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع مصرى روسى بمجال تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.