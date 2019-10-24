شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم.. البرتقال والجوافة يبدآن من جنيهان والجوافة.. والرمان بـ3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
وانخفضت أسعار البرتقال البلدى ليتراوح بين 2-4 جنيهات، وسعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، فيما تراجع سعر اليوسفي لـ5 جنيهات، وتراوح سعل الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو.
وسجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5- 7 جنيهات، سجل البلح سماني 3- 5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات والبلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها.
كما انخفصت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2- 4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان للترواح بين 3-6 جنيهات.
والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30- 50%.
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