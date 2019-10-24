شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 24-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار العملات اليوم الخميس 24-10-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

انخفض سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر اليوم، مسجلا الأسعار التالية: انخفض سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر اليوم، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.12 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.12 جنيه للشراء. 16.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.14 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.14 جنيه للشراء. 16.24 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر16.14 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر16.14 جنيه للشراء. 16.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة16.13 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة16.13 جنيه للشراء. 16.23 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.14 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.14 جنيه للشراء. 16.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.12 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.12 جنيه للشراء. 16.22 جنيه للبيع. Advertisements سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.12 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.12 جنيه للشراء. 16.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة16.14 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك عودة16.14 جنيه للشراء. 16.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 17.96 جنيه للشراء، 18.13 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.79 جنيه للشراء، و 21.03جنيه للبيع . عملات ورقية ​سعر الريال السعودى اليوم استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.29 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 52.93جنيه للشراء، 53.53 جنيه للبيع.

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