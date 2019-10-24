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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 24-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر
انخفض سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر اليوم، مسجلا الأسعار التالية:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.12 جنيه للشراء.
16.24 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.14 جنيه للشراء.
16.24 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر16.14 جنيه للشراء.
16.24 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة16.13 جنيه للشراء.
16.23 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.14 جنيه للشراء.
16.24 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.12 جنيه للشراء.
16.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.12 جنيه للشراء.
16.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة16.14 جنيه للشراء.
16.24 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 17.96 جنيه للشراء، 18.13 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.79 جنيه للشراء، و 21.03جنيه للبيع .
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.29 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 52.93جنيه للشراء، 53.53 جنيه للبيع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.