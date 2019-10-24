شكرا لقرائتكم خبر عن البدء فى رفع كفاءة الطرق والخدمات وتنسيق الموقع بمنطقة الإسكان القومى بمدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم إسناد مشروع رفع كفاءة الطرق والخدمات، وتنسيق الموقع بمنطقة الإسكان القومي بالمدينة، وتسليم الموقع للشركة المنفذة لبدء ألأعمال بتكلفة تُقدر بنحو 15 مليون جنيه، والمقرر الانتهاء من تنفيذها خلال 8 أشهر طبقاً للبرنامج الزمني.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، أن المشروع يتضمن استبدال الأرصفة التالفة بأرصفة (خرسانية مطبوعة - إنتر لوك - زلط ديكوري)، وكذا تحقيق الاستفادة بالأرصفة الجيدة السابق تنفيذها واستبدال التالف منها، وترميم طبقة الأسفلت للأرصفة الأخرى، واستحداث ساحات إنتظار سيارات، وبرجولات خشبية بالمناطق الخضراء، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة.

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وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم التنبيه على طاقم الإشراف على المشروع، بمراجعة مستوى جودة الأعمال التي يتم تنفيذها، ورفض أية أعمال دون المستوى المطلوب، وكذا رفع المخلفات الناتجة عن أعمال التطوير أولاً بأول، بهدف عدم وجود أية معوقات لسكان المنطقة أثناء تنفيذ الأعمال.