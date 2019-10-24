شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر
وبدأ المهندس جمال طلعت، جولته، بتفقد مشروع JANNA للإسكان الفاخر، مشيداً بنسب التنفيذ المتقدمة بالمشروع، كما قام بتفقد أعمال التطوير لعدد من الطرق والمرافق بالمدينة، وكذا المرور على المحاور الرئيسية، وتفقد أعمال رفع كفاءة وتجميل الميادين المختلفة.
وطالب المهندس جمال طلعت، خلال جولته بالمدينة، القائمين على تنفيذ المشروعات من الشركات المنفذة ومسئولي الجهاز بسرعة إنجاز الأعمال في المواعيد المحددة وبجودة وكفاءة عالية.
ومن جانبه أشار المهندس مصطفى فهمى، رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على متابعة سير العمل بالمشروعات المحتلفة، وكذا إزالة أية عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات، مضيفاً أن ذلك يأتى أيضاّ في إطار التواصل المباشر والمستمر مع مسئولي المشروعات.
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