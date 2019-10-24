الاقتصاد

سعر الدولار يواصل تراجعه اليوم الخميس ويسجل 16.12 جنيه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يواصل تراجعه اليوم الخميس ويسجل 16.12 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر الدولار اليوم الخميس 24- 10-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى  16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية:

 

6f228347e9.jpg

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.12 جنيه للشراء.

16.24 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.14 جنيه للشراء.

16.24 جنيه للبيع.

 

20170326073004304.jpg سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.14 جنيه للشراء.

16.24 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.13 جنيه للشراء.

Advertisements

16.23 جنيه للبيع.

f796426304.jpg

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.14 جنيه للشراء.

16.24 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.12 جنيه للشراء.

16.22 جنيه للبيع.

73fc0c396b.jpg

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.12 جنيه للشراء.

16.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.14 جنيه للشراء.

16.24 جنيه للبيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر الدولار يواصل تراجعه اليوم الخميس ويسجل 16.12 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا