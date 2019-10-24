شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يواصل تراجعه اليوم الخميس ويسجل 16.12 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر الدولار اليوم الخميس 24- 10-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.12 جنيه للشراء. 16.24 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.14 جنيه للشراء. 16.24 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

سعر الدولار فى بنك مصر 16.14 جنيه للشراء. 16.24 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.13 جنيه للشراء. Advertisements 16.23 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.14 جنيه للشراء. 16.24 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 16.12 جنيه للشراء. 16.22 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.12 جنيه للشراء. 16.22 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة

سعر الدولار فى بنك عودة 16.14 جنيه للشراء. 16.24 جنيه للبيع.

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