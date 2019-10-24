شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى للمؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل التعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحا 1.59 نقطة ليصل إلى مستوى 7888.95 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.38% رابحا 14.90 نقطة ليصل إلى مستوى 3936.96 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 33 مليون سهم بقيمة 752 مليون ريال، وارتفعت أسهم 103 شركة، فيما تراجعت 65 شركة. Advertisements وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.32%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.84%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.41%، فقطاع النقل بنسبة 0.23%. وجاء سهم "الراجحى ريت" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.23%، ثم الواحة بنسبة 4.74%، ثم أسترا الصناعية بنسبة 3.58%، فيما تصدر سهم "ولاء" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.26% ثم إعمار بنسبة 1.03%، ثم سلامة بنسبة 0.98%.

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