شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تغادر إلى مدينة أوساكا اليابانية للمشاركة بفعاليات معرض الجاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى مدينة أوساكا اليابانية للمشاركة فى فعاليات معرض الجاتا للسياحة والسفر Tourism Expo Japan 2019 الذى ينعقد خلال الفتـرة من 24 إلى 27 أكتوبر الجارى، وسُيقام فى دورته هذا العام تحت عنوان "تعزيز التنمية السياحية المستدامة: إجراء حيوى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة" Advancing Sustainable Tourism Development: A Vital Action towards SDGs ، ويعتبر هذا المعرض السياحى أحد أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

ومن المقرر أن تقوم رانيا المشاط اليوم بافتتاح الجناح المصرى المشارك بالمعرض، ويرافقها وفد من الوزارة والهيئة، ويحضر الافتتاح الوزير مفوض حاتم النشار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية.

كما ستشارك الوزيرة فى إطار فعاليات المعرض كمتحدث رئيسي فى أعمال الدورة الثالثة للمائدة الوزارية المستديرة التى ستنعقد تحت عنوان Community Vitalization: People and Culture بمشاركة نخبة من أهم صناع السياحة على مستوى العالم، وذلك تلبيةً للدعوة التى تلقتها الوزيرة من أمين عام منظمة السياحة العالمية ورئيس الاتحاد اليابانى للوكلاء السياحيين JATA .

وقبيل المغادرة أكدت رانيا المشاط على أهمية المشاركة المصرية فى المحافل والأحداث السياحية الدولية، وأضافت أن هذا المعرض سيتيح الفرصة للقاء أهم منظمى الرحلات اليابانيين والاستماع إلى مقترحاتهم لدعم سبل التعاون معهم خلال الفتـرة القادمة لزيادة حجم أعمالهم في مصر ودفع الحركة الوافدة من السوق اليابانى.

وأكدت الوزيرة أن انعقاد المعرض هذا العام تحت عنوان "تعزيز التنمية السياحية المستدامة" يأتى تماشيا مع رؤية برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة والتى ترتكز على تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

هذا ومن المقرر أن تعقد الوزيرة عدة لقاءات مع عدد من المسئولين اليابانيين المعنيين بقطاع السياحة منهم السيد Hiromi Tagawa رئيس مجلس إدارة الاتحاد اليابانى للوكلاء السياحيين JATA .

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وتعد هذه أول مشاركة في معرض دولى لوزارة السياحة بعد قرار الحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت رانيا المشاط وزيرة السياحة قد عقدت مؤتمرا صحفيا مع السير جيفري آدامز السفير البريطاني في مصر يوم الثلاثاء الماضي، رحبت خلاله الوزيرة بالقرار البريطاني لاستئناف الطيران الي مدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، ومؤكدة على أن مصر ترحب بعودة السائحين البريطانيين الى مدينة شرم الشيخ.

وقدمت الوزيرة خلال المؤتمر الشكر للقيادة السياسية على دعمها لقطاع السياحة، كما وجهت الشكر إلى الحكومة المصرية ووزارة الطيران المدني والحكومة البريطانية والسفير البريطاني في مصر، على الجهود المبذولة لعودة السياحة البريطانية إلى شرم الشيخ مرة أخرى.

ومن جانبه أعرب السير جيفري آدامز السفير البريطاني في مصر عن سعادته وتفاؤله بإعلان الحكومة البريطانية عن رفع قيود الرحلات الجوية بين بريطانيا ومدينة شرم الشيخ، مشيرا إلي أن هذا القرار جاء بعد تعاون مكثف وناجح بين الجانبين المصري والبريطاني.

كما أشار السفير البريطاني في مصر خلال كلمته الي ارتفاع السياحة البريطانية القادمة الي مصر مؤخرا؛ حيث بلغ عدد السياح البريطانيين الذين زاروا مصر العام الماضي حوالي نصف مليون سائح، متوقعا زيادة السياحة البريطانية الي مصر خلال الفترة القادمة بعد هذا القرار.