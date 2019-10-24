شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحا 0.990 نقطة ليصل إلى مستوى 5766.80 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% رابحاً 2.960 نقطة ليصل إلى مستوى 6285.90 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% خاسراً 2.360 نقطة ليصل إلى مستوى 4754.91 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 81.6 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون دينار كويتى عبر 3611 صفقة.
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.43%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09% فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.23%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.62%.
وجاء سهم "مجموعة عربى القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.81%، تليه شركة كامكو للاستثمار بنسبة 10%، ثم شركة أرجان العالمية العقارية بنسبة 9.76%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 32.10% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 14.31%، ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 10%.
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