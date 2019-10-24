شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% خاسرة 47.64 نقطة، لتصل إلى مستوى 10306.98 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 24.5 مليون سهم بقيمة 79.7 مليون ريال قطرى عبر 1755 صفقة، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 27 سهما، واستقرت 6 أسهم.

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وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.37%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%.