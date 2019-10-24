شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال العام: شراء 117 ألف قنطار قطن بقيمة 237 مليون جنيه بالآلية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت كميات الأقطان المشتراة من قبل شركات تجارة وحليج الأقطان التابعة لـ وزارة قطاع الأعمال العام من المزارعين في الفيوم وبني سويف، حيث بلغت نحو 117 ألف قنطار بقيمة إجمالية 237 مليون جنيه، وذلك منذ بدء تطبيق منظومة التجارة الجديدة في المحافظتين بالتزامن مع موسم الجني في أغسطس الماضي.

ويأتي هذا في إطار استمرار تفعيل المنظومة الجديدة لتجارة القطن بنظام المزاد، والتي تطبق تجريبيا في محافظتي الفيوم وبنى سويف للموسم الحالي 2019.

وذكرت وزارة قطاع الاعمال العام فى بيان لها اليوم، أن المنظومة الجديدة تعمل على مواجهة السلبيات في النظام السابق للتداول والتغلب عليها، حيث يقوم المزارعون بتسليم الأقطان - مباشرة ودون وسطاء - لمراكز التجميع لإجراء مزادات عليها بما يحقق الشفافية في عملية البيع وكذلك ضمان أعلى عائد للمزارعين.

وجدير بالذكر أنه وفقا للمنظومة الجديدة يتم استلام الأقطان من المزارعين بمراكز للتجميع وعددها 17 مركزا منتشرة في المحافظتين تم تحديد مواقعها وفقا للمساحات المنزرعة بالقطن، وتتولى إدارتها إحدى شركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ووفقا للمنظومة الجديدة، تلتزم الشركة الراسي عليها المزاد بسداد 70% من ثمن المحصول للمزارع فور انتهاء المزاد، والـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد تحديد معدل التصافي وفروق الرتب.

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ويضمن النظام الجديد لتجارة القطن سعرا عادلا للمزارعين وذلك من خلال إجراء مزادات علنية على الأقطان، ويتم فتح المزاد بسعر أساسي يمثل متوسط السعر العالمي بين القطن الأمريكي طويل التيلة واندكس A، فيما لما تشارك شركات القطاع الخاص في هذه المنظومة والمزادات بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد.

وكان آخر مزاد تم إجراؤه على كمية 27334 قنطار بقيمة حوالى 50 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء لإجمالي الكميات المشتراة حوالي 2000 جنيه للقنطار.

وكانت مراكز التجميع قد قامت بتوزيع أكياس مصنوعة من الجوت ودوبارة قطنية على المزارعين لتسليم هذه الأكياس معبأة بالأقطان ومحاكة بالدوبارة إلى المراكز تمهيدا لإجراء المزادات، وذلك بهدف الحفاظ على نظافة المحصول.