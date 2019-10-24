شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين هامشيا بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين والان مع تفاصيل الخبر
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات على 3.5 مليون سهم بقيمة 373.2 ألف دينار.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.52% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.03%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.37% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 10%.
فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%.
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