الاقتصاد

تراجع بورصة البحرين هامشيا بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسرا 0.18 نقطة ليصل إلى مستوى 1525 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات على 3.5 مليون سهم بقيمة 373.2 ألف دينار.

 

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.52% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.03%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.37% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 10%.

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فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%.

 

 

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