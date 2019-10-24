شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% رابحا 5.89 نقطة ليصل إلى مستوى 2786.03 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 99.7 مليون سهم محققة ما قيمته 103.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1308 صفقة ل29 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.65%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.16%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.91%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 0.90%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 3%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.63%.