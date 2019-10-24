أسعار النفط تتراجع وسط ضغوط على السوق بفعل توقعات بضعف الطلب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس في ظل استمرار المخاوف حيال توقعات بضعف الطلب، وذلك بعد أن كانت قد سجلت مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة عقب انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 61 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:20 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام القياس العالمي 2.5 بالمئة أمس الأربعاء ليبلغ عند التسوية 61.17 دولار للبرميل، وهي مستويات لم يبلغها منذ 30 سبتمبر أيلول.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 55.65 دولار للبرميل. وأنهى الخام الأمريكي تعاملات الجلسة السابقة مرتفعا 3.3 بالمئة.

وقالت كارولين بين، كبيرة اقتصاديي السلع الأولية لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "من المرجح أن تظل أسعار النفط مكبوحة على المدى القريب، إذ لا يزال الاقتصاد العالمي يتباطأ ويسود العزوف عن المخاطرة".

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وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة انخفضت 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع توقعات محللين بزيادة 2.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن الانخفاض في المخزونات الأسبوعية جاء مع قيام المصافي بزيادة استهلاك الخام ونزول واردات النفط، مما سبب قفزة لكلا الخامين القياسيين أمس الأربعاء.