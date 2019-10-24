شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. سنوات الصعود والهبوط للسياحة البريطانية إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع خبراء السياحة أن يؤدى قرار عودة الطيران البريطانى لشرم الشيخ إلى انتعاش المدينة السياحية وعودة الحياة لها بعد سنوات من التوقف، حيث تشير التوقعات أن يتخطى السياح البريطانيين لمصر خلال العام 2020 المليون سائح يكون نصيب شرم الشيخ وحدها أكثر من 600 ألف سائح.

وكانت السوق البريطانية تحتل المركز الثانى فى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الأعوام الماضية، وإليك تفاصيل السياحة البريطانية فى مصر خلال 9 أعوام.

1- حققت إقبالا نحو 1.5 مليون سائح فى عام الذروة 2010.

2- تراجع عدد السائحين الإنجليز إلى مليون و34 ألف سائح فى 2011 تأثرا بأحداث ثورة يناير، بنسبة تراجع 29%.

3- استقرت معدلات السائحين البريطانيين لمصر خلال 2012، وبلغت حوالى مليون و12 ألف سائح، بتراجع طفيف 2% فقط عن عام 2011.

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4- فى 2013، عادت للانخفاض بقوة حيث سجلت 955 ألف سائح، بنسبة تراجع 6%.

5- فى عام 2014 شهدت تراجع جديد بنسبة 5%، حيث سجلت 906 آلاف سائح.

6- فى 2015 سجل عدد السياح البريطانيين 864 ألفا و480 سائحا.

7- أما 2016 فهو عام انحسار السياحة نتيجة القرار البريطانى والروسى بحظر الطيران عن شرم الشيخ حيث بلغت السياحةمن كل دول العالم لمصر 5,3 مليون سائح، بنسبة انخفاض قدرها 40% عن 2015، بلغ البريطانيين منهم حوالى 200 ألف سائح.

8- عام 2017 توافد حوالى 319 ألف سائح بريطانى بزيادة 38% عن عام 2016.

9- فى 2018 عادت السياحة البريطانية للارتفاع وخاصة فى الغردقة ومرسى علم، وبلغت الأعداد 415 ألف سائح.