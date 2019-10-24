شكرا لقرائتكم خبر عن سادس أرخص بورصة فى العالم..6 خطوات للاستثمار بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم ما تعانيه البورصة المصرية خلال الأشهر الماضية من تراجع حاد فى السيولة وهبوط فى أسعار الأسهم، إلا أن تقارير لبنوك استثمار، ترى أنه الوقت المثالى للاستثمار بالبورصة، حيث تعد بورصة مصر سادس أرخص سوق بين الأسواق العالمية، والثالث عربياً بعد عمان ودبى، بحسب بنك الاستثمار شعاع، وللراغبين فى الاستثمار بالبورصة، نعرض فيديو أعدته عن كيفية الاستثمار بالبورصة.

ويوضح الفيديو، الذى أعدته إدارة البورصة المصرية ونشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، خطوات الاستثمار بالبورصة وهى:

أولا تحديد قدراتك المالية وتحديد مدخرات.

ثانيا التعليم والإلمام بمبادئ الاستثمار.

ثالثا الاستثمار من خلال شركات السمسرة المرخصة.

رابعاً إنشاء شركة السمسرة حساب لك واستخراج كود موحد.

Advertisements

خامساً يمكنك الآن بدء استثماراتك فى البورصة المصرية.

سادساً إذا كنت لا تمتلك الوقت الكافى يمكنك الاستثمار فى صناديق المؤشرات المتداولة كأداة استثمارية طويلة الأجل.

ولكن قبل أن تبدأ فى الاستثمار فى البورصة يجب أن تخطط وتبنى استراتيجيتك الاستثمارية لأن الاستثمار فى البورصة ليس لعبة حظ ولكنه دراسة جادة ومتابعة أموالك على المدى الطويل، ولذا عليك:



أولا اعرف وضعـك المالى جـيـدًا أولا اعرف وضعـك المالى جـيـدًا انظر بواقعية لوضعك المالى الحالى وتعرف على مصادر دخلك ونفقاتك، هل لديك قروض؟، تأكد من دفع التزماتك أولا،ً فليس من المنطق أن تبدأ استثمارك وهناك ديون يجب سدادها. والآن لكى تدخر ابدأ أولاً بعمل قائمة لنفقاتك الشخصية ثم خصص نسبة من دخلك للإدخار شهرياً مثالًا فى الودائع وباقى المبلغ للاستثمار فى البورصة.

تذكر دائما أن تحتفظ بمبلغ كافى من النقود للطوارئ والنفقات غير المتوقعة وتذكر أن بعض الناس تعمل على ادخار واستثمار أكثر من نصف دخلها السنوى، لو فكرت أنك ستنفق كل شىء ولا يمكنك الإدخار فلن تدخر.