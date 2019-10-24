شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تختتم التعاملات على ارتفاع مدعومةً بمكاسب قطاع الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم بعد تذبذبها أثناء الجلسة حيث تلقت دعما من انتعاش قطاع الطاقة وصدور نتائج أعمال الشركات التي كان البعض منها إيجابياً في الربع السنوي الثالث.



وتلاشى تركيز الأسواق على ملف "بريكست" اليوم بعد رفض اتفاق الحكومة البريطانية والميل نحو تأجيل الخروج إلى نهاية يناير/كانون الثاني.



وسوف يعلن البنك المركزي الأوروبي غداً عن قراره بشأن الفائدة مع توقعات بالإبقاء عليها ليتحول التركيز إلى المؤتمر الصحفي لرئيس البنك "ماريو دراجي".



وأعلنت "بوينج" اليوم عن نتائج أعمالها التي شهدت تحقيق إيرادات أعلى من التوقعات في الربع الثالث كما جذبت "سناب شات" ملايين المستخدمين الجدد إلى تطبيقها خلال نفس الفترة.

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وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 2.7% وأغلق عند 55.97 دولار للبرميل (أعلى مستوى منذ السادس والعشرين من سبتمبر/أيلول)، وسجل أعلى سعر عند 56.07 دولار وأقل سعر عند 53.6 دولار.



وارتفع "برنت" 2.5% مغلقا عند 61.17 دولار للبرميل (أعلى مستوى منذ السابع والعشرين من سبتمبر/أيلول)، وسجل أعلى سعر عند 61.3 دولار وأقل سعر عند 58.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 26834 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26897 نقطة وأقل مستوى عند 26745 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 8119 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8122 نقطة وأقل مستوى عند 8073 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 2004 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 3004 نقاط وأقل مستوى عند 2991 نقطة.