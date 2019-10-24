شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم تهبط بأكثر من 7% متأثرةً بتصريحات مؤسس "فيسبوك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الإثيريوم خلال تعاملات اليوم وسط مبيعات مكثفة على العملات الرقمية في أعقاب الشهادة التي أدلى بها مؤسس "فيسبوك" "مارك زوكربيرج" أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي.



وصرح "زوكربيرج" بأن لديه شكوك بشأن نجاح مشروع إطلاق العملة الرقمية "ليبرا" بسبب القيود التنظيمية المتزايدة.



وأكد "زوكربيرج" على أن "فيسبوك" لن تطلق "ليبرا" حول العالم إلا بعد موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية مشيرا إلى أن فشل إطلاقها سيعطي الصين خطوة سباقة في هذا المجال.

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وأوضح بأن "ليبرا" ستكون مدعومة بالدولار الأمريكي الأمر الذي يعزز هيمنته المالية في الأسواق العالمية.



ويخشى مراقبون في الأسواق العالمية من تأثير "ليبرا" على النظام النقدي والإضرار بالأنشطة المصرفية وأيضا استغلالها في أنشطة غير قانونية.



وعلى صعيد التعاملات، هبطت الإثيريوم بحلول الساعة 20:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 7.2% إلى 160 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 173.1 دولار وأقل سعر عند 153.4 دولار.



أما "بتكوين"، فقد هبطت بنسبة 8% إلى 7483 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 8136.8 دولار وأقل سعر عند 7321.7 دولار، وهو الأدنى منذ مايو/أيار.