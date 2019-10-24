شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سناب شات" يهبط بنحو 6% رغم زيادة عدد مستخدمي تطبيقها في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة "سناب" المالكة لتطبيق التراسل الشهير "سناب شات" في ختام تعاملات الأربعاء شكل حاد رغم إعلان الشركة عن زيادة كبيرة في عدد مستخدمي التطبيق خلال الربع السنوي الثالث من العام الجاري.



وكشفت الشركة عن زيادة عدد المستخدمين بسبعة ملايين مستخدم خلال الربع الثالث بينما توقع محللون زيادة بنحو أربعة ملايين مستخدم.

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وسجلت الشركة صافي خسارة فصلية قدرها 227.4 مليون دولار (ما يعادل 16 سنتا للسهم) وإيرادات بحوالي 446.2 مليون دولار مقارنة بـ298 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 فيما أشارت التوقعات إلى إيرادات عند 435 مليون دولار.



وباستثناء بعض البنود، بلغت الخسائر المعدلة لـ"سناب" نحو أربعة سنتات للسهم الواحد في حين توقع محللون خسائر معدلة تصل إلى اثني عشر سنتاً للسهم.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "سناب شات" بنسبة 5.8% إلى 13.1 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 14.38 دولار وأقل سعر عند 12.93 دولار.