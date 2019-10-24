شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يرتفع مدعوماً بتحقيق إيرادات أعلى من التكهنات وتفاؤل بشأن "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بوينج" خلال تعاملات اليوم في أعقاب إعلان شركة صناعة الطائرات والأنظمة الدفاعية الأمريكية عن نتائج أعمال متباينة شملت إيرادات أعلى من التوقعات وتفاؤل بشأن أزمة "737 ماكس".



وذكرت الشركة أنها تتوقع عودة تحليق طائرات "737 ماكس" مجددا في الربع السنوي الرابع رغم الخلافات والأزمة مع وكالة الطيران الفيدرالي حول سلامة هذا الطراز.



وكشفت نتائج أعمال الشركة تسجيل أرباح فصلية لـ"بوينج" عند 1.45 دولار للسهم، بينما أشارت التوقعات إلى صافي ربح للسهم قدره 2.09 دولار.

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وهبطت الإيرادات الفصلية بنسبة 21% في الربع الثالث إلى 19.98 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 في حين أشارت التوقعات إلى إيرادات عند 19.67 مليار دولار.



وقالت "بوينج" أنها تتوقع زيادة إنتاج طائرات "737 ماكس" تدريجيا إلى 57 طائرة شهريا بنهاية العام الجاري من 42 طائرة في الوقت الحالي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 1% إلى 340.5 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 350.8 دولار وأقل سعر عند 336.5 دولار.