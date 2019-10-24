شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع لتعوض أغلب الخسائر السابقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع استقرار الدولار وإقبال المستثمرين على المعادن النفيسة كملاذات آمنة.



وتلاشى عدم اليقين في الأسواق بشأن اتفاق "بريكست" عقب رفضه من قبل مجلس العموم البريطاني بالأمس.



ورفض مجلس العموم مقترح رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بخروج سريع من الاتحاد الأوروبي قبل الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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وبعد هذا الرفض، من المنتظر اضطرار "جونسون" لطلب تأجيل للخروج إلى نهاية يناير/كانون الثاني من عام 2020 بهدف إعطاء الفرصة للمزييد من المفاوضات أملا في الخروج بصفقة مناسبة.



وربما يدرس "جونسون" ورفاقه عقد انتخابات مبكرة قبل أعياد الميلاد "الكريسماس" في ديسمبر/كانون الأول القادم.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:17 بتوقيت جرينتش عند 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% إلى 17.58 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 17.63 دولار وأقل سعر عند 17.515 دولار.