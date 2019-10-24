شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم مع استيعاب الأسواق لقرار مجلس العموم البريطاني برفض اتفاق "بريكست" بالأمس.



وعقب القرار، تتطلع الأسواق إلى ما سيحدث من خطوة تالية في ملف "بريكست" مع تفاقم عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وبتصويت مجلس العموم بالأغلبية ضد الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء "بوريس جونسون" مع الاتحاد الأوروبي، يبقى أمامه خياران الأول إمكانية طلب تأجيل الخروج من التكتل الموحد على نهاية يناير/كانون الثاني.

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والخيار الثاني يكمن في احتمالية دعوة "جونسون" لعقد انتخابات عامة مبكرة قبل أعياد الميلاد في ديسمبر/كانون الأول القادم.



وتتجه أنظار الأسواق غدا نحو اجتماع البنك المركزي الأوروبي لمعرفة قراره حول الفائدة مع توقعات بتثبيتها دون تغيير ليلي القرار مؤتمر صحفي لرئيس البنك "ماريو دراجي".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.2898، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2902 وأقل سعر عند 1.284.