شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أعلى مستوى في نحو أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم للمرة الأولى في أربع جلسات محققا أعلى مستوى إغلاق في نحو أسبوع، وذلك مع عودة الطلب على المعادن النفيسة تحوطاً عقب رفض اتفاق "بريكست".



كان مجلس العموم البريطاني قد أعلن أمس رفض اتفاق خروج المملكة المتحدة الذي توصل إليه رئيس الوزراء "بوريس جونسون" مع الاتحاد الأوروبي.



وبعد رفض الاتفاق، سيضطر رئيس الحكومة البريطانية لطلب تأجيل "بريكست" لثلاثة أشهر إضافية إلى الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.

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أما "جونسون"، فقد أشارت مصادر إلى أنه ربما يدعو لعقد انتخابات عامة مبكرة قبل أعياد الكريسماس في ديسمبر/كانون الأول.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش عند 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% إلى 1495.70 دولار للأوقية، وهو المستوى الأعلى منذ السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1499.4 دولار وأقل سعر عند 1490.7 دولار.