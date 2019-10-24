شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لليورو قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو امام الدولار خلال تعاملات اليوم بشكل سلبي مع استيعاب الأسواق لرفض اتفاق "بريكست" وتحول التركيز نحو اجتماع البنك المركزي الأوروبي غداً.



وسوف يعقد البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس اجتماعه الشهري لمناقشة السياسة النقدية وتحركات النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو.



ومن المتوقع الإبقاء على الفائدة عند الصفر دون تغيير، وعقب اتخاذ القرار، سيدلي رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" بتصريحات في آخر مؤتمر صحفي له قبل مغادرة المنصب نهاية الشهر الجاري.

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هذا، وقد استوعبت الأسواق رفض مجلس العموم البريطاني للاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء "بوريس جونسون" مع الاتحاد الأوروبي.



وتشير التكهنات إلى أن "جونسون" ربما يتجه نحو الدعوة لعقد انتخابات مبكرة قبل نهاية العام الجاري أو طلب تمديد الخروج من التكتل الأوروبي الموحد إلى نهاية يناير/كانون الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، استقر اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش عند 1.1121، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.1134 وأقل سعر عند 1.1107.