شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يعزز مكاسبه ويرتفع اعلى ستين دولاراً بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بشكل طفيف لكنها عززت مكاسبها بشكل ملحوظ في أعقاب صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة التي سجلت انخفاضاً غير متوقع في القراءة الأسبوعية.



وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزون النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما خالف توقعات أشارت إلى زيادة بحوالي 4.7 مليون برميل.



يأتي ذلك بعد بيانات معهد البترول الأمريكي غير الرسمية أمس التي أوضحت ارتفاع مخزون الخام في البلاد بنحو 4.4 مليون برميل.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:14 بتوقيت جرينتش عند 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 16:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 55.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 55.3 دولار وأقل سعر عند 53.6 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.1% إلى 60.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 60.4 دولار وأقل سعر عند 58.8 دولار.