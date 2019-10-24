شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتراجع عقب تصريحات سلبية من وزير التجارة الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم متأثرا بعزوف المستثمرين عن عملات المخاطرة عقب تصريحات وزير التجارة الأمريكي "ويلبر روس".



وقلل "روس" من إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الجانب الصيني بحلول نوفمبر/تشرين الثاني القادم.



يأتي ذلك على الرغم من تصريحات إيجابية من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" حول المفاوضات التجارية بين البلدين.

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وأكد "ترامب" على إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري، فيما أفاد "ليو" بأن هناك تقدم ملموس تم إحرازه في المحادثات.



وفشل الدولار الأسترالي في اختراق المقاومة عند 0.68600 دولار أمريكي ليتراجع بعد ذلك لأسباب فنية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6847، وسجل أعلى سعر عند 0.6863 وأقل سعر عند 0.6833.