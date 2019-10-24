شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط غير متوقع في مخزونات النفط بالولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن بيانات مخزون الخام في الولايات المتحدة والتي أشارت إلى انخفاض بحوالي 1.7 مليون برميل إلى 433.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعا بحوالي 4.7 مليون برميل.



وأظهرت البيانات الحكومية أيضا تراجع مخزون البنزين بحوالي 3.1 مليون برميل إلى 223.1 مليون برميل في حين انخفض مخزون المقطرات بنحو 2.7 مليون برميل إلى 120.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات غير رسمية أن مخزون النفط ارتفع 4.45 مليون برميل في نفس الفترة.