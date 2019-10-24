شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط غير متوقع في مخزونات النفط بالولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن بيانات مخزون الخام في الولايات المتحدة والتي أشارت إلى انخفاض بحوالي 1.7 مليون برميل إلى 433.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعا بحوالي 4.7 مليون برميل.
وأظهرت البيانات الحكومية أيضا تراجع مخزون البنزين بحوالي 3.1 مليون برميل إلى 223.1 مليون برميل في حين انخفض مخزون المقطرات بنحو 2.7 مليون برميل إلى 120.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات غير رسمية أن مخزون النفط ارتفع 4.45 مليون برميل في نفس الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط غير متوقع في مخزونات النفط بالولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.