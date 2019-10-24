شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يرتفع بشكل طفيف خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسط استمرار تدفق نتائج أعمال الشركات فضلا عن زيادة عدم اليقين بشأن "بريكست" عقب رفض اتفاق الخروج.



كان مجلس العموم البريطاني قد رفض الاتفاق الذي تقدم به رئيس الوزراء "بوريس جونسون" للخروج من الاتحاد الأوروبي.

Advertisements



وعلى أثر ذلك، زاد عدم اليقين والانقسام في الشارع البريطاني بشأن الخطوة القادمة من جانب "جونسون" سواء طلب تأجيل "بريكست" حتى نهاية يناير/كانون الثاني أو الدعوة إلى عقد انتخابات مبكرة قبل نهاية العام الجاري.



هذا، وقد أعلنت شركات مثل "سناب شات" و"بوينج" عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثالث، في حين ستعلن "مايكروسوفت" (الشركة الأمريكية للبرمجيات) عن نتائج أعمالها اليوم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 26832 نقطة، واستقر "إس أند بي 500"" عند 2997 نقطة، فيما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 8096 نقطة.