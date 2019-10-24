شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل تعاود الارتفاع مع تجدد التفاؤل بشأن الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم معاودة مكاسبها التي فقدت البعض منها أمس حيث تلقت دعماً من التفاؤل بشأن الطلب العالمي على المعادن الصناعية.



يأتي ذلك بعد تصريحات إيجابية من الولايات المتحدة والصين حول التقدم المحرز في المفاوضات التجارية وإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي.



ويتزامن مع ذلك القلق مع اقتراب دخول قرار الحكومة الإندونيسية حيز التنفيذ بحظر صادرات النيكل بداية من العام القادم الأمر الذي يؤدي إلى نقص المعروض في الأسواق العالمية وتعطيش صناعة الحديد والصلب التي تستهلك النيكل بشكل كبير.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:04 بتوقيت جرينتش عند 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 16602.7 دولار للطن، وسجل أعلى سعر اليوم عند 16020 دولاراً.



وكان النيكل قد تراجع بنسبة 1.1% في بورصة لندن للمعادن إلى 16320 دولارا للطن وذلك بعد أن تراجع 15% من اعلى مستوى في خمس سنوات سجله في سبتمبر/أيلول.