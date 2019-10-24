شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 38.88، ليستهدف مستوى الدعم 37.15 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط