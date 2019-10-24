شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 38.88، ليستهدف مستوى الدعم 37.15 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط
كانت هذه تفاصيل خبر إي باي تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 23-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.