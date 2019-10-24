كوكاكولا يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 23-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كوكاكولا COCA-COLA CO (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 53.58 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 55.90 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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