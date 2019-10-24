بنك أوف أمريكا يواصل الارتفاع – تحليل – 23-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وبدعم إيجابي مستمر بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بالرغم من وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 30.32 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 31.90 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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