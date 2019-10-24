مايكروسوفت يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 23-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) في آخر تداولاته على المدى القصير، ليصل السهم إلى الاستناد لدعم خط اتجاه صاعد بالمدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ووسط ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها ، ورغم ذلك يعاني السهم من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 134.64 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 141.52 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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