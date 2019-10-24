شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فيس بوك FACEBOOK (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر في جلسته السابقة ، وسط تعرضه للضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير.

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لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 191.53، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 177.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه